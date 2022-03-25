"قتله قبل الصلاة".. شخص يطلق النار على عمه "في نص الشارع" بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شخص حياة عمه المسن رميا بالرصاص بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة مسجد السلام قبل صلاة الجمعة.

وجه العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ تنسيقا مع الأدلة الجنائية.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، بينت أن شخصا يدعى "عماد.ج" يبلغ من العمر ٤٤ سنة أطلق النار على عمه "رجب" ٦١ سنة بمنطقة سكنهما، بسبب خلافات الميراث.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.