تعاملات بلغت 330 مليون جنيه.. ضبط 33 قضية اتجار بالعملة في السوق السوداء

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 33 قضية بإجمالي مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بلغت نحو أكثر من 171 مليون جنيه نقدياً ومستنديا على النحو التالي: إجمالي المبالغ المضبوطة نقداً قرابة 2 مليون جنيه - عملات أجنبية بما يعادل أكثر من 7 ملايين جنيه.

محمد يوسف

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