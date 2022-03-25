تعاملات بلغت 330 مليون جنيه.. ضبط 33 قضية اتجار بالعملة في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة تنسيقاً وقطاعات الوزارة المعنية باستهداف القائمين على ممارسة ذلك النشاط بكافة محافظات الجمهورية.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 33 قضية بإجمالي مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بلغت نحو أكثر من 171 مليون جنيه نقدياً ومستنديا على النحو التالي: إجمالي المبالغ المضبوطة نقداً قرابة 2 مليون جنيه - عملات أجنبية بما يعادل أكثر من 7 ملايين جنيه.
وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة مستنديا 147 مليون جنيه - عملات أجنبية بما يعادل قرابة 15 مليون جنيه.
جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.