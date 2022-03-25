رواية مضللة ولبن قاتل.. مهتزة نفسيا تنهي حياة رضيعتها في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهت ربة منزل تعاني من اضطرابات نفسية حياة رضيعتها بوضع أقراص دوائية داخل عبوة اللبن لتفارق الحياة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من أحد المستشفيات باستقبال جثة رضيعة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

استمع العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، لأقوال الأب الذي ادعى وفاتها إثر سقوطها لكن بتطوير مناقشته كشف عن الحقيقة.

تبين بالفحص والتحري بقيادة الرائد محمد طبلية أن الأم وراء وفاة الرضيعة التي لم تكمل عامها الثاني بعد، وأنها وضعت لها أقراصا خاصة بعلاج المرضى النفسيين في اللبن لتفارق الحياة بعد تناولها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد مندور معاون مباحث بولاق الدكرور من ضبط المشكو في حقها وتبين أنها غير متزنة تعاني من مرض نفسي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة تمهيدا لعرض الأم على لجنة طبية للوقوف على سلامة قواها العقلية.