"قتله في نص الشارع".. عامل يقتل جاره ومطاردة مثيرة انتهت بسقوطه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طارد أهالي الوراق شمال محافظة الجيزة عاملا قتل جاره بسبب خلافات متكررة وتمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة قسم الوراق.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن عاملا اعتدى بسلاح أبيض على جاره على أثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

فور ارتكابه الجريمة، ترك المتهم الضحية على الأرض ينزف دما، ولاذ بالهرب لكن الأهالي طاردوه وتمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.