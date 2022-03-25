أبرزها بوجي وطمطم والكاميرا الخفية.. "ماسبيرو زمان" تعلن خريطة البرامج والمسلسلات في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت قناة ماسبيرو زمان، خريطة المسلسلات والبرامج والفوازير التي ستعرض على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضحت قناة ماسبيرو زمان، أن أبرز البرامج والمسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان المقبل، تتمثل فيما يلي:

- خواطر الشيخ الشعراوي.

- برنامج الجائزة الكبرى.

- فوازير بوجي وطمطم.

- فوازير نيللي.

- فوازير شريهان ألف ليلة وليلة.

- كلام من دهب.

- في بيوت الله.

- يا تليفزيون يا.

- الكاميرات الخفية.

- على الزيبق.

- فوازير فطوطة.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة المقبلة، الموافق الأول من أبريل، هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن رؤية هلال شهر رمضان في حفل رسمي وشعبي بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، عقب غروب شمس يوم الجمعة الأول من أبريل 2022، الـ 29 من شعبان 1433هجرية.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجريا ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو المقبل.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريحات صحفية، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).