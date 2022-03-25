الزراعة توضح عقوبة امتناع الفلاحين عن توريد القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن الوزارة انتهت من إعداد كشوف بأسماء مزارعي القمح المسجلين بتوريد القمح سواء للحكومة أو للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المزارع الذي يمتنع عن التوريد سيتم حرمانه من الأسمدة المدعمة في العروة المقبلة "موسم الصيف".

وقال الشناوي، في تصريح خاص لـ الخليج 365، اليوم الجمعة، إن عمليات الحصر تمت عبر الجمعيات والإدارات والمديريات، لافتاً إلى التوريد سيكون بواقع 12 أردب للفدان.

ولفت إلى أن الوزارة أرسلت تعليمات للمديريات بالمحافظات لتجهيز كشوف الحصر الفعلي لزراعات القمح في إطار التعاون والتنسيق التام مع مسئولي التموين بالمحافظات، للمقارنة بكشوف التوريد بوزارة التموين.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى أن الذي يبيع للقطاع الخاص لديه وصل إثبات على تسليم القمح، مضيفاً:"مصر تنتج من 60 إلى 65% من محصول القمح ويتم استيراد قرابة الـ40%"، لافتاً إلى أن الدولة لديها أسواق بديلة لاستيراد القمح مثل السوق الفرنسية والأمريكية والأسترالية.

كانت الحكومة، أعلنت رفع سعر توريد القمح إلى 885 جنيها للأردب الواحد بزيادة 170 جنيها للأردب مقارنة بالموسم الماضي، وتبدأ عملية التوريد منتصف أبريل حتى نهاية أغسطس المقبل.