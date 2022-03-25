طقس الجمعة.. الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وخاصة شمال شرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، في تصريحات لمصراوي، قالت إن الأحوال الجوية تبدأ في التحسن نسبيا، بدءا من اليوم الجمعة، بعد الموجة الباردة التي تعرضت لها البلاد، خلال الأيام الماضية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة

وأشارت الأرصاد إلى هناك نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ومناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.