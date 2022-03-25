التكافل المجتمعي.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحاج عبدالرازق بمحافظة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحاج عبدالرازق، بقريه شبرا صوره بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية الشرقية، بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان: "التكافل المجتمعي .. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا".

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ عبدالله عزب.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة هو "التكافل المجتمعي.. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة