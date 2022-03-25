زيارة تلاميذ إحدى المدارس لإدارة الحماية المدنية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الجمعة، زيارة تلاميذ إحدى المدارس للتعرف على دور رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تعظيم المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة في جميع الأوساط الجماهيرية بمختلف مراحلها العمرية ونظرًا لأهمية التواصل مع النشء واستكمالا للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلاب وتلاميذ المراحل التعليمية المختلفة بالمواقع الشرطية للتعرف على الدور الذى يقوم به رجل الشرطة.