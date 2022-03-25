بينهم 18 قضية مخدرات.. الأمن العام يطارد تجار السلاح والكيف بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 19 متهما لـ8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7463 حكما قضائيا متنوعا، وضبط متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.