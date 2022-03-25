1381 قضية تموينية.. الداخلية تلاحق محتكري السلع الغذائية في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت عن ضبط 1381 قضية تموينية متنوعة من بينهم 19 قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 128 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز" – 2700 عبوة زيت طعام" – وكذا حجب مواد بناء بإجمالي 16 طن حديد تسليح – 32 طن أسمنت ، وكذا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بإجمالي 30 طن حديد تسليح – أكثر من 44 طن أسمنت ،12 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 1286 طن "دقيق مدعم- سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 649 بطاقة ذكية – 1500 عبوة "زيت مدعم" – 4 ماكينات "صرف – تعبئة"، و96 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 118 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – فول – أعلاف" – 26926 عبوة – 3 ماكينة تعبئة - 574 أسطوانة بوتاجاز، بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 1654 طن – 31126 عبوة – 574 أسطوانة بوتاجاز – 649 بطاقة ذكية – 7 ماكينة "تعبة وصرف".

وجاء أبرز المضبوطات بضبط 1250 طن "أسمدة زراعية مدعمة" خاصة بأحد البنوك محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها لإعادة تدويرها داخل شكائر مدون عليها بيانات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، وكذا ضبط 1000 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة" مدون عليها ذات البيانات المقلدة – 2 ماكينة تعبئة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة الزراعية وكذا المحاسب القانوني بالشركة وأمين مخازن الشركة بمحافظة البحيرة، وضبط 25 طن "دقيق أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 19 طن "سلع غذائية مختلفة الأنواع" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية، وضبط قرابة 17 طن "أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة، وضبط قرابة 16 طن "دقيق أبيض – مكرونة" بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها بيانات لعلامات تجارية مسجلة وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وضبطت الأجهزة الأمنية 32 طن مواد بناء "أسمنت" بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة الدقهلية، وضبط 15 طن مواد بناء "حديد تسليح" – أكثر من 27 طن مواد بناء "أسمنت" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة القليوبية، وضبط قرابة 27 طن إضافات أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الإسكندرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من طن "مصنعات لحوم" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث "اللون والملمس" وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم وبحوزته أكثر من 12 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.