شملت تأمين لاعبي الفريقين.. خطة مُحكمة وانتشار أمني مكثف استعدادا لمباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ الخطة التي تم وضعها لتأمين مباراة مصر والسنغال التي تجمعهم على استاد القاهرة الدولي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢م.

ووضعت أجهزة الأمن خطة محكمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للخروج المباراة بالصورة التي تليق بمكانة وسمعة مصر.

وارتكزت الخطة الأمنية على عدة محاور لتأمين المباراة عبر 3 محاور بدء من الطرق المؤدية إلى الاستاد ولاعبي الفريقين وكذا الجماهير المشاركة مع وضع كافة السيناريوهات المحتملة وحالات الطوارئ.

وتبدأ الخطة بتكثيف الخدمات الأمنية على كل الطرق المؤدية إلى الاستاد، عن طريق نشر عدة نقاط من إدارتي المرور وتأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة، كما يتم فحص كافة المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة.

وشملت الخطة نشر عناصر إدارة الحماية المدنية على جميع مداخل الاستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي والإضافة إلى الاستعانة بالخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية مستجدات.

كما شملت الخطة التنسيق مع إدارة الاستاد لتجهيز المحيط الخارجي وكل بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كل الأحداث من خلال تلك الغرفة.

كما تقوم أجهزة الأمن بالتعامل بكل حزم وحسم مع الخارجين وعدم الاستجابة والالتزام إلى التعليمات الأمنية من الجماهير.