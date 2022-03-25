بالصور من داخل الاستاد.. الاستعدادات الأمنية لتأمين مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تبرز أول صور من داخل ستاد القاهرة الانتشار الأمني، تمهيدًا لبدء دخول الجماهير في الثانية ظهرًا لحضور مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم بالدوحة، حيث وضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية خطط وسيناريوهات لتأمين المباراة من خلال 3 دوائر أمنية، الأولى تشمل الملعب وممرات اللاعبين والحكام، والثانية تشمل المدرجات، والثالثة تشمل الأبواب.

وخصصت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي، نحو 15 بابا الكترونيا للتفتيش على البوابات، فضلا عن تخصيص فريق نسائي للتعامل مع السيدات.

وتحدد فتح باب الاستاد أمام الجمهور في الثانية ظهرا وغلقه في الثامنة مساءً، فيما أجرى رجال الأمن محاكاة على سيناريوهات تأمين المباراة، ووضع رجال الأمن قائمة المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة، وجاء بالقائمة:

- مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر).

- الألعاب النارية والشعلات والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية و الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط والحيوانات وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

وحظرت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية دخول لفافات الورق و الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية، ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

ويمنع الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري، مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون، ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف، وتم منع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.