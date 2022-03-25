شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 113 شابا وتحرير 19 محضراً بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح قامت بتعيين 113 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب " قادر باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 284 طالب عمل .

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر فبراير الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 91 منشأة ، والقيام بـ 18 حملة تفتيشية ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 4 ندوات توعية .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 61 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و في مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 228 منشأة ، وأسفر عن تحرير 12 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث شكوى ، وعمل 5 زيارات عمالية .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي FAO ، بتدريب 45 متدرباً ومتدربة ، على 3 مهن وهي : التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات ، وصيانة الحاسب الآلي بمركز التدريب المهني ، فضلاً عن تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بواحة سيوة على مهنة التفصيل والحياكة ، ومهنة التطريز يستفيد منها 20 متدربة .