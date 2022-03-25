شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يوجه بالعمل على حل جميع مشاكل المستثمرين خلال أيام محددة والان مع تفاصيل الخبر
ووجه الوزير قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على حل جميع مشاكل المستثمرين خلال أيام محددة، ووضع جميع التسهيلات والتيسيرات التي من شأنها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ودفع معدلات التنمية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بمختلف المشروعات التنموية بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، أنه سيتم عقد اجتماع دوري كل أسبوع برئاسته، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وحل جميع مشاكل المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار المحلى والأجنبي، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى التنمية والتوسع العمرانى، وإنشاء المدن الجديدة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية.