شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يوجه بالعمل على حل جميع مشاكل المستثمرين خلال أيام محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا مساء أمس، مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وذلك في ظل الظروف الراهنة على الساحة الدولية، وكذا متابعة خطط الهيئة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، وتذليل جميع العقبات والمعوقات التي قد تواجه دفع عجلة التنمية بمختلف المدن الجديدة.

ووجه الوزير قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على حل جميع مشاكل المستثمرين خلال أيام محددة، ووضع جميع التسهيلات والتيسيرات التي من شأنها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ودفع معدلات التنمية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بمختلف المشروعات التنموية بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أنه سيتم عقد اجتماع دوري كل أسبوع برئاسته، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وحل جميع مشاكل المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار المحلى والأجنبي، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى التنمية والتوسع العمرانى، وإنشاء المدن الجديدة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية.