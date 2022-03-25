شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفرض قيودا على حركة الأموال للدول غير الصديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت روسيا على قيام الدول الغربية بتجميد جزء من احتياطياتها، حيث أعلن البنك المركزى الروسى اليوم الجمعة، فرض قيود على حركة الأموال إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل للاحتياطيات المجمدة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وفى وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، اليوم الجمعة، إن المحاولات الغربية للتأثير على السلطات الروسية عبر فرض العقوبات الاقتصادية "حمقاء وبلا أى معنى"، زاعمًا بأن تلك القيود الغربية ترمي إلى إثارة الشعب ضد حكومته.

وأضاف ميدفيديف، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: أن "محاولة تقييد رجال الأمن والشركات الروسية ورجال الأعمال من خلال العقوبات للتأثير على السلطات أمر لا معنى له على الإطلاق ولا يعدو سوى كونه مجرد غباء وحماقة".

واعتبر المسئول الروسي أن جميع هذه العقوبات أدت إلى توحيد الشعب الروسي ووقوف جميع أطيافه خلف قيادته، كما أنها فشلت في تقسيمه .. مشيرا إلى تأكيدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، بل أنها تهدف فقط إلى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل النظام الأوكراني.