شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى واستئناف الحركة الملاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامه لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالميناء .

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أنه يتم متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أعلنت إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء امس الخميس، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر مضطربة جدا، كما أعلنت الهيئة عن إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد المهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.