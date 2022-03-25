شعراوي: توفير 9 مليارات جنيه بعد تركيب أكثر من 3 ملايين كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، انتهاء الوزارة من تنفيذ بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومي لترشيد وتطوير إنارة الشوارع بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والمالية في جميع المحافظات.

حيث تم الانتهاء من تركيب 3 ملايين و60 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 2.6 مليار جنيه .. مشيرا إلى أن المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير 9,5 مليار جنيه في فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع.

وقال شعراوي إن مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتي في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة، مؤكدا أهمية المشروع في تحسين خدمة الإنارة داخل المدن و القرى المصرية وبين المحافظات، وأحكام الأمن في الشارع المصري وتحقيق وفر في فاتورة استهلاك الكهرباء، ودعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية.

وأضاف أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة في الشوارع و الطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً في الطاقة و أكثر كفاءة ..مؤكداً أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم استخدامها في أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية.

وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و100 وات في جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات إلكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا و توصل وتفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام في كل محافظة.

ولفت إلى أن محافظات قنا والشرقية والقاهرة وقنا وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هي الأعلى نصيبًا في توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث بلغ تجاوز عددها في قنا 234 ألف كشاف، وفي الشرقية 219 ألف كشاف، وفي القاهرة 212.5 ألف كشاف، وسوهاج 186 ألف كشاف، والغربية 182 ألف كشاف، والدقهلية 181 ألف كشاف، وأسيوط 155 ألف كشاف.