تصل إلى 37 درجة في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:​

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأسبوع المقبل طقس مائل للبرودة نهاراً على القـاهرة الكبـرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

ويشهد يوم غدٍ الجمعة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 30:40 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تنشط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم السبت 26 مارس 2022، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تصل يوم الأربعاء المقبل إلى 37 درجة على مناطق من جنوب الصعيد.

ويشهد أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وجود شبورة مائية من 4: 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وعلى كافة الأنحاء يوم الثلاثاء.

وينشر الخليج 365 بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل على النحو التالي: