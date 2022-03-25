شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية قناة السويس": نتلقى عروضا من مختلف دول العالم للاستثمار بالوقود الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركات نرويجية الأسبوع الماضى للاستثمار في المنطقة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك زيارات من قبل الشركات الألمانية والفرنسية للمنطقة الاقتصادية في إطار عروض التعاون من أجل إنتاج الوقود الأخضر، وتابع:" نتلقى عروضا من مختلف دول العالم".

وأضاف "زكى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الشركات العالمية العاملة في هذا المجال تريد أن تتواجد بالمنطقة الاقتصادية، ونحن نتلقى العروض الآن وسنترك وقت لعمل الدراسات الهندسية والفنية من أجل دراسة هذه العروض.

وأكد "زكى"، أنه مع المؤتمر المناخى في مصر سيكون لدينا عروض جيدة وجادة ونستطيع توقيع بعض منها، وتابع: "نتلقى عروضا مختلفة وهناك عدد من الشركات التي نجرى محادثات معها.. ومع نهاية العام سيكون لدينا من 5 إلى 6 شركات جميعها عالمية".