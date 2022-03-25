شكرا لقرائتكم خبر عن خط ساخن للإبلاغ عن جشع التجار أو احتكار السلع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الأسواق للتصدى لاى محاولات تلاعب أو جشع من قبل التجار بهدف احتكار السلع ورفع أسعارها، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز .

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و 25 % مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، وذلك استعدادا لشهر رمضان، بجانب تكثيف طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار اقل من مثيلاتها فى الإسواق الاخرى.