شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى الآثم بمحيط مطار "آدم عدى" الدولى بالعاصمة الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات اليوم /الخميس/، الهجوم الإرهابي الآثم الذي شهده محيط مطار "آدم عدى" الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشيو، يوم أمس /الأربعاء/، مسفراً عن عدد من الضحايا والمُصابين.