شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لرئيس أوكرانيا: مصر تتابع بقلق واهتمام التطورات الميدانية المُتلاحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أكد متابعة مصر بقلق واهتمام بالغيّن للتطورات الميدانية المُتلاحقة، وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.