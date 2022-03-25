شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من 27 : 30 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية.

ويوضح"الخليج 365" في تحليل معلوماتي آليات الاستفادة من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى النقاط التالية:

1- إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية.

2- الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

3- يعمل بالحملة 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى.

4- يشارك بالحملة فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشراقية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

5- الحملة تجوب المنازل "من بيت لبيت" في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية.

6- منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت آخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.