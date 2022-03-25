شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: سنعلن غدا عن شراكة جديدة مع واشنطن فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المفوضية الأوروبية، إنها ستعلن غدا عن شراكة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق رفض داونينج ستريت ما قاله الكرملين بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "مناهض لروسيا"، قائلاً: "رئيس الوزراء هو أحد أكثر القادة المناهضين لبوتين وليس لدينا مشكلة مع الشعب الروسي، وفقا لصحيفة التليجراف.

جاء الرفض بعد أن وصف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ديمتري بيسكوف جونسون بأنه "أكثر المشاركين نشاطا في السباق ليكون معاديا لروسيا"، وقال محذرا: "سيؤدي ذلك إلى طريق مسدود للسياسة الخارجية".

اندلعت الحرب الكلامية عندما أعلن جونسون عن عقوبات جديدة ضد الأوليجارشية والشركات الروسية وتعهد بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي خلال زيارة لبروكسل لإجراء محادثات طارئة مع حلفاء الناتو.

وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون، إن المملكة المتحدة ليس لديها مشكلة مع الشعب الروسي، بما في ذلك زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني وآلاف المواطنين العاديين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على حرب بوتين في أوكرانيا.

وردًا على بيسكوف، قال المتحدث الرسمي باسم جونسون: "رئيس الوزراء من بين أكثر القادة المناهضين لبوتين نشاطًا. ليس لدينا مشكلة مع الشعب الروسي .. في الواقع، لقد رأينا العديد من الاحتجاجات الشجاعة ضد نظام بوتين، ودعوتهم إلى وقف هذه الحرب"