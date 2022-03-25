شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط اللص المتهم بسرقة فتاة أثناء إجراء مكالمة فيديو مع صديقتها بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بسرقة هاتف فتاة أثناء إجراء مكالمة مع صديقتها أون لاين، من أحد الشوارع بمدينة قنا.

كانت قد شهدت محافظة قنا واقعة أثارت صفحات التواصل الاجتماعي، حينما أقدم لص علي سرقة هاتف فتاة أثناء إجرائها مكالمة فيديو مع إحدى صديقاتها وتمكنت صديقتها من التقاط صورة له.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتحرير فتاة لمحضر سرقة هاتفها أثناء سيرها فى الشارع من قبل أحد اللصوص الذي كان يستقل موتوسيكل.

وتبين أن الفتاة كانت تجري مكالمة فيديو مع صديقتها وأثناء تواجدها في الشارع اقترب اللص منها وقام بخطف التليفون ولم ينتبه إلى أن المكاملة ما زالت متصلة، واستطاعت صديقتها أن تلتقط صورة له من خلال الشاشة.

تم تحرير محضر بالواقعة وضبط العاطل المتهم وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.