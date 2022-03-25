شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد قيامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.