شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يقرر مد ساعات تشغيل خطوطه الثلاثة غدا ساعة بسبب مباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو أنه حرصا منا على دعم المنتخب القومي المصري والجماهير المصرية أثناء إقامة مباراة مصر والسنغال المؤهلة إلى كأس العالم تقرر مد ساعات العمل لمدة ساعة لقيام أخر القطارات من المحطات الانتهائية لخطوط المترو يوم الجمعة فقط .

وأضافت شركة المترو أنه قيام أخر قطار من محطة حلوان متجه إلى محطات المرج الجديدة سيكون الساعة 12:18 صباحا، وقيام أخر قطار من محطة المرج الجديدة متجه إلى محطات حلوان 12:30 ص، وقيام أخر قطار من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب 12:40 صباحا، مع انتهاء تشغيل الخط الثالث الواحدة صباحا.

وأوضحت شركة المترو أنه سيتم مقابلة أخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة انور السادات 1:00 صباحا، ومقابلة أخر القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة 12:55 صباحا.