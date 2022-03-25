شكرا لقرائتكم خبر عن قمر شعبان فى تربيعه الأخير اليوم ويشاهد فى منظر بديع حتى الفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشرق قمر التربيع الأخير لشهر شعبان بسماء الوطن العربي بعد منتصف الليل، وسيبقى يزين السماء طوال الليل حتى شروق شمس اليوم الجمعة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء، بالتزامن مع بداية شروق الشمس وهي فرصة مثالية للتصوير.

وتعتبر هذه الأيام فترة التربيع الأخير لقمر شهر شعبان، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

وخلال بضعة أيام سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر رمضان المبارك 1443.