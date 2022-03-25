شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لرئيس أوكرانيا: يجب تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس زيلينسكي أحاط الرئيس بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية فى إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدّد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكداً دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.