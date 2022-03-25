شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الأحوال الجوية.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 27 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 28 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 29 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 15 درجة.