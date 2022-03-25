شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات وتؤكد: مفتاح ردع لأى حرب نووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق الصواريخ من الأرض والبحر والجو من البحر الشرقي بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في اتجاه البحر الشرقي.

وأضافت الهيئة أنها قامت بتعبئة صاروخ الأرض-أرض "هيون مو-2"، وأحد صواريخ نظام الصواريخ التكتيكية للجيش، بالإضافة إلى صاروخ "هيه سونغ-2" الذي يتم إطلاقه من السفينة إلى البر، وصاروخين جو-أرض من طراز "جيه دام".

وتهدف تلك التدريبات إلى إرسال رسالة واضحة عن القوة المضادة إلى كوريا الشمالية.