شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 8 آلاف منفذ لأهلا رمضان على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان بالمركز القومى لقاعة المؤتمرات، به 167 شركة عارضة من شركات متنوعة، وبه جميع السلع المتنوعة، والتخفيضات تصل من 25 إلى 30%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المعارض يوجد بها السلع الاستراتيجية من الزيت والسكر والياميش واللحوم، والسكر 9.5، واللحوم من 95 جنيه، واللحوم البلدية 125 جنيه، وزجاجة الزيت 18 جنيه، وكيس المكرونة 4 جنيه.

وتابع أن مجلس الوزراء أصدر قرار بفتح المعارض بجميع المحافظات للحد من أعباء المواطن، ويوجد 8 آلاف منفذ لأهلا رمضان على مستوى الجمهورية، و167 شادر على مستوى الجمهورية، وهناك قرار فى استمرار الشوادر طوال شهر رمضان وقرر مجلس الوزراء مدها طوال العام.