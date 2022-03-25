شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: رصيدنا من السلع آمن.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" رئيس الوزراء يشهد افتتاح "أهلا رمضان".. ويؤكد: رصيدنا من السلع آمن.. معارض "أهلا رمضان" توفر كل السلع وبها تخفيضات كبيرة.. ونخطط على المدى البعيد فى الأزمات الدولية.

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