شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل المبادرات المصرية لدعم مواجهة قضية التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسقت وزارة البيئة، بالتعاون مع العديد من الوزرات المعنية، عددا من المبادرات العالمية والمحلية والعربية، تمهيدا لانعقاد قمة المناخ التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ.

وخلال هذا التقرير نرصد عددا من المبادرات التى تتم من خلال ثلاثة محاور رئيسية، اأولها الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ونوعية المياه، وثانيا المبادرات الخاصة بالبعد الاجتماعى للصيادين، ثم تحسين مستوى الحياة.

فمن المبادرات التى استبقت مصر بها قبل انعقاد القمة هى المبادرة التى أطلقها وزير البترول تحت مسمى "مبادرة عربية للطاقة النظيفة" فى قمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ.

فيما تُجرى اتصالات على مستويات مختلفة بين عدد من المسئولين المصريين ونظرائهم فى بعض البلدان حول العالم، لمناقشة الاستعدادات للقمة، مضاف إليها الجهود الدبلوماسية المكثفة فى السياق نفسه، من بينها استقبال مصر للمبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ جون كيرى، وزيارة المدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر، وغيرها من الاتصالات التنسيقية.

وحاليا تعمل مصر من خلال القمة على تسريع وتيرة العمل المناخى، من خلال تنفيذ حقيقى لما تم الاتفاق عليه سابقاً، إضافة لتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، كما يتم عرض قصص النجاح الملهمة فى مواجهة آثار تغير المناخ على المستويات المختلفة، منها المشروعات الصغيرة والإجراءات الوطنية، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة وريادة الأعمال لفئة الشباب.

وأطلقت أيضا وزارة التخطيط والبيئة مبادرة سفراء التنمية المستدامة للشباب، ليكونوا سفراء للقضايا البيئية داخل جامعتهم ومواقعهم القيادية.

كما أطلقت جامعة الأزهر مبادرة لسفراء تغير المناخ لمليون سفير مناخى، بهدف تدريب الطلاب وشباب الجامعات المصرية على التنوع البيولوجى والتغييرات المناخية وكل القضايا البيئية.

وفى ذات السياق أطلقت وزارة البيئة مسابقة بيئية، بالتعاون مع القطاع الخاص، تحت شعار صحتنا كوكبنا، إضافة لحملة التنشيط للسياحة البيئية فى المحافظات والمحميات الطبيعية، وعولت وزيرة البيئة على المجتمع المدنى فى تنفيذ مبادرات من شأنها التعريف بالقضايا البيئية، كمبادرة ازرع شجره وهنجملها تحت رعاية الوزارة، وغيرها من المشروعات الصغيرة المرتبطة بالبيئة.

جدير بالذكر أن الاستعدادات التى تقوم بها مصر من خلال عملية المشاركة، من أجل إيجاد حلول للتغيرات المناخية، والاتصالات المصرية المكثفة، والزيارات واللقاءات مع المعنيين، داخل المنطقة العربية وخارجها، تأتى من أجل التوصل لتصورات ومبادرات للتنفيذ فى عملية المواجهة أو التصدى للتغير المناخى.