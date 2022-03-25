شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تقرر إعادة صرف معاشات الورثة والأرامل المتوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مجلس النقابة العامة الجديد، قرر خلال أول اجتماع له بعد إعلان نتائج الانتخابات، إلغاء قرار المجلس السابق بوقف معاشات الورثة والأرامل الذين مضى على استحقاقهم أكثر من 10 سنوات، على أن تتم عودة صرف معاشات الورثة والأرامل اعتبارا من دفعة المعاشات المقبلة والخاصة بشهرى يناير وفبراير 2018.

وأوضح خليفة أن المجلس وافق أيضا على صرف 20 مليون جنيه معاشات الأعضاء البالغين سن الستين والورثة عن شهرى نوفمبر وديسمبر 2017 للصرف النقدى من فروع النقابة بالمحافظات.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أهمية قيام المجلس الجديد ببذل أقصى جهد لاستكمال خطة الاستثمار فى الأصول وإدارتها إدارة اقتصادية، وتقديم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهندسين الزراعيين وأسرهم، بما ينعكس على دور النقابة الخدمى لصالح أعضاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء بالقاهرة والمحافظات.