شكرا لقرائتكم خبر عن الرواق الأزهرى يعلن موعد اختبارات المتخلفين عن المرحلة الأولى لمحفظى القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجامع الأزهر اختبارات القبول للمتخلفين عن اختبارات محفظى للقرآن الكريم بالرواق الأزهرى وفروعه بالمحافظات، وذلك يومى الاثنين والثلاثاء 28 / 29 مارس الجارى، لمن تخلف عن دخول الاختبارات في المرحلة الأولى وتقدم بعذر مقبول.

وقد تقرر أن تجرى الاختبارات لمن تخلف من المتقدمين من محافظات الوجه البحرى يوم الاثنين الموافق 28 / 3 / 2022م، وأن تجرى لمن تخلف عن التقديم من محافظات الوجه القبلى، يوم الثلاثاء الموافق 29 / 3 / 2022 م، وذلك بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف واللجنة العلمية والفكرية من أساتذة جامعة الأزهر.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باختيار أفضل الكوادر للعمل بالرواق الأزهرى، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، والدكتور هانى عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر.