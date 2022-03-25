شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل أقدم حالة تعد على خط التنظيم لفيلا بناصية شارع الهرم مع المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بمتابعة من أشرف تامر رئيس الحي، التعدي علي خط التنظيم لإحدي أقدم المنشآت (فيلا) المقامة منذ عام 1937 م بناصية شارع الهرم مع المريوطية، وذلك لإدراج التوسعة بمسار الطريق استكمالا لأعمال التطوير الجاري بذلك القطاع. جاء ذلك في اطار تنفيذ محافظة الجيزة لاعمال تطوير طريق وترعة المريوطية نطاق فيصل خاصه بالمنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل لكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق اسوه بما تم تنفيذ بممشي المريوطية الهرم، وفي اطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنفيذ اعمال توسعه وإزالة للتعديات علي خطوط التنظيم بمسار الطريق وتحقيق الانضباط .