شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة دعوية فى مساجد المنوفية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أسماء العلماء المشاركون فى القافلة والمساجد المقرر التوجه إليها:
1. د/ أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب- الديوان العام العباسي- شبين الكوم
2. الشيخ/ محمود محمد أحمد مكاوي مجمع البحوث الإسلامية سيدي خميس- شبين الكوم
3. د/ كمال فوزي السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية سيدي خليل- شبين الكوم
4. الشيخ/ أحمد محمد السيد السيد نصر مجمع البحوث الإسلامية المتولي- شبين الكوم
5. د/ جلال محمد غانم مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أبو المكارم- شبين الكوم
6. الشيخ/ محمد مصطفى عبد العليم طنطاوي مجمع البحوث الإسلامية الأنصار -شبين الكوم
7. د/ محمد أحمد حامد مدير المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالسيدة زينب (رضي الله عنها) سيف -شبين الكوم
8. الشيخ/ أحمد السيد عطية أحمد شحاتة مجمع البحوث الإسلامية النجار -شبين الكوم
9. د/ السيد عاطف خليل عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة
الديوان العام التقوى -الرمد شبين الكوم
10. الشيخ/ محمد علي أحمد حسن قديح مجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق- شبين الكوم البر الشرقي
11. الشيخ/ محمد عبدالستار محمد عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة الديوان العام القرط- العزبة الغربية شبين الكوم
12. الشيخ/صبحي زكريا علي زايد مجمع البحوث الإسلامية السبكي البر الشرقي- شبين الكوم