شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة دعوية فى مساجد المنوفية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، إطلاق القوافل الدعوية، حيث تنطلق اليوم الجمعة قافلة دعوية من أئمة الأزهر والأوقاف فى محافظة المنوفية، وتضم القافلة 12 عالمًا "6 من الأوقاف و6 من الأزهر الشريف"، يتحدثون حول موضوع: "التكافل المجتمعي، حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا".

وفيما يلى أسماء العلماء المشاركون فى القافلة والمساجد المقرر التوجه إليها:

1. د/ أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب- الديوان العام العباسي- شبين الكوم

2. الشيخ/ محمود محمد أحمد مكاوي مجمع البحوث الإسلامية سيدي خميس- شبين الكوم

3. د/ كمال فوزي السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية سيدي خليل- شبين الكوم

4. الشيخ/ أحمد محمد السيد السيد نصر مجمع البحوث الإسلامية المتولي- شبين الكوم

5. د/ جلال محمد غانم مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أبو المكارم- شبين الكوم

6. الشيخ/ محمد مصطفى عبد العليم طنطاوي مجمع البحوث الإسلامية الأنصار -شبين الكوم

7. د/ محمد أحمد حامد مدير المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالسيدة زينب (رضي الله عنها) سيف -شبين الكوم

8. الشيخ/ أحمد السيد عطية أحمد شحاتة مجمع البحوث الإسلامية النجار -شبين الكوم

9. د/ السيد عاطف خليل عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة

الديوان العام التقوى -الرمد شبين الكوم

10. الشيخ/ محمد علي أحمد حسن قديح مجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق- شبين الكوم البر الشرقي

11. الشيخ/ محمد عبدالستار محمد عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة الديوان العام القرط- العزبة الغربية شبين الكوم

12. الشيخ/صبحي زكريا علي زايد مجمع البحوث الإسلامية السبكي البر الشرقي- شبين الكوم