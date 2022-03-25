شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تحول كوبرى الملك خالد بمنشأة ناصر للوحة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حول عمال هيئة نظاغة القاهرة كوبرى الملك خالد بمنشأة ناصر إلى لوحة فنية، بعدما رسموا لوحة رائعة للقلعة، ورفعوا كفائة المنطقة المحيطة بالكوبرى وكذلك رفع التراكمات، ودهان الاسوار والأعمدة.

ويأتى ذلك كتحدٍ جديد قامت به فرق العمل بالورش الإنتاجية قسم التصميمات والفنون، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة وتلوين الرسومات أعلى كوبرى الملك خالد بتصميم مميز يضيف لمسه جمالية للمارة بطول طريق الأوتوستراد تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة.

وأثنى رئيس هيئة النظافة على المجهود المبذول من جميع العاملين والفنيين بالورش الإنتاجية على سرعة الاستجابة فى تنفيذ جميع المهام المكلفين بها علي أكمل وجه، موجها الشكر والتقدير للمهندس أسعد محمد مدير عام الورش وجميع اقسام الورش والفنيين على المجهود المبذول.