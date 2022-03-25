شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. توزيع 5 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى الشرقية وسوهاج وقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 5 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظات "الشرقية، وسوهاج، وقنا"، بواقع 2 طن لكل من محافظتى "الشرقية وسوهاج"، و1 طن لمحافظة قنا، وذلك ضمن الدفعة الثامنة من لحوم صكوك الإطعام، التى بدأتها الوزارة أمس الخميس في محافظات "القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - بني سويف - المنيا - الفيوم - أسيوط - الشرقية - سوهاج - الغربية - البحيرة - قنا - القليوبية - الدقهلية - المنوفية"، بواقع 24 طنًا من اللحوم.

وبما يتم توزيعه اليوم، يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام 185 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "لقاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء".

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

وحول طريقة اختيار الأسر الأولى بالرعاية شددت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، على عدم خدش حياء المستحق بأى شيء من الأشياء، حيث يتم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، مع مراعاة عدم تصوير أحد المستحقين عند التوزيع، لافتة إلى أنها بدأت بتجهيز قوائم بنحو 3000 أسرة تختارها وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال قوائم "تكافل وكرامة"، ثم يتم إرسال الكشوف للأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من أنهم الأكثر استحقاقا.