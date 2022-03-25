شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى قيادات الدعوة بالشرقية اليوم.. وافتتاح 5 مساجد بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زيارة اليوم الجمعة إلى محافظة الشرقية، حيث يلتقى قيادات الدعوة بالمحافظة بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وذلك في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، كما يفتتحا مسجد الحاج عبد الرازق بقرية شبرا صورة مركز ديرب نجم ، وذلك في إطار افتتاح عدد خمسة مساجد بمحافظة الشرقية .
ويؤدى الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية أوقاف الشرقية خطبة الجمعة اليوم بعنوان "التكافل المجتمعي .. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا" ، بمسجد الحاج عبدالرازق - بقرية شبرا صورة - مركز ديرب نجم – بمحافظة الشرقية.
وفى سياق متصل تفتتح مديريات الأوقاف اليوم ، 64 مسجدًا منها 59 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 5 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 777 مسجدًا ، منها 658 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و119 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. محمد عبد اللطيف - أبو بشت - مغاغة
2. النور – قرية برمشا - العدوة
3. موسى علي – جبل الطير - سمالوط
4. المرحوم عبد علي – قرية السلام – بني مزار
5. الحاج ناجح – الجرنوس – بني مزار
6. آل هارون – كفر الصالحين – برطباط - مغاغة
7. العبارة – قرية شارونه - مغاغة
مديرية أوقاف بني سويف
8. التقوى البحري – عزبة تلت الفشن
9. الساحل – قرية الرياض - ناصر
10. الكبير – الدوية – مركز بني سويف
11. الرحمن – تل النيروز شرق النيل – بندر بني سويف
12. بلال بن رباح – بني حلة - سمسطا
مديرية أوقاف أسيوط
13. الوحدة الصحية – منفلوط – بني رافع
14. المرحوم فتحي عبد الراضي - مساره– ديروط
15. أولاد سلامة قصر حيدر – مركز ديروط
16. علي بن أبي طالب – بني مجد - منفلوط
17. النور المغربي – جزيرة البداري
18. الجبانة – بني رافع - منفلوط
19. الدبايبة – منفلوط – بني رافع
مديرية أوقاف البحيرة
20. المنصور – العوجا - دمنهور
21. عزبة بقوش – بسنتواي – أبو حمص
22. عزبة حاتم – نديبة - دمنهور
23. عزبة أبو طاهر – البرنوجي - دمنهور
24. حسن عمران – كوم الزقة – أبو حمص
25. الحناوي – شمال التحرير – أبو المطامير
26. خالد حسانين – كوم دفشو – كفر الدوار
27. الرحمن الشرقي بكوم الزرقة – بطورس – أبو حمص ثان
28. الحليوي أبو وافية - الدلنجات
29. عزبة مفتاح – المسين - الدلنجات
30. الرحمة المنشية الجديدة – أبو المطامير
31. شرارة – عزبة شرارة – الطود- مركز كوم حمادة
32. كسوتيه - الحلاوجة – أبو المطامير
33. الرحمن – قرية حسن علام – أبو المطامير
مديرية أوقاف الدقهلية
34. الرحمة – بانوب - نبروه
35. يونس صبري – الروضة - السنبلاوين
36. علي الأرفع ( أبو رويفع ) – قرية ميت يعيش – مركز ميت غمر
37. مسجد عزبة ديرب – عزبة ديرب – مركز دكرنس
مديرية أوقاف سوهاج
38. التوحيد – الشيخ شاهين – أولاد يحيى بحري – شمال دار السلام
مديرية أوقاف الشرقية
39. أبو العزم الجوسق - بلبيس
40. الشهيد محمد طلعت نعمان – ديرب نجم - فرغان
41. الكبير- قرية السحايرة – ديرب نجم
42. الحاج عبد الرازق – شبرا صورة – مركز ديرب نجم
مديرية أوقاف الجيزة
43. خطاب – الشوبك الغربي – البدرشين
مديرية أوقاف المنوفية
44. أبو بكر الصديق – الحوافنة الحامول- مركز سرس الليان
مديرية أوقاف أسوان
45. الرزاق الكريم – عنيبة
46. التقوى جعفر الصادق- سلوا
مديرية أوقاف دمياط
47. الأحمدي – السنانية – كفر البطيخ
مديرية أوقاف مطروح
48. عباد الرحمن – المثاني - عزبة تجمع أولاد عبد الكريم
مديرية أوقاف قنا
49. خالد بن الوليد القديم – حجازة قبلي – قوص
50. نجع العميش – الشعراني – مركز قوص
51. الفتح – الكروين – الأشراف - قنا
مديرية أوقاف القليوبية
52. عبد العزيز هندي – اسنيت – كفر شكر
53. الرحمة – عرب جهينة – شبين شرق
54. النور – عزبة أبو جاد – كفر منصور - برشوم
مديرية أوقاف الغربية
55. المراسي – مركز بسيون
56. الرحمة – الدرملي - قطور
57. الكبير – الريانية - قطور
مديرية أوقاف الإسماعيلية
58. الرحمة – المرزوقية – القصاصين الجديدة
59. الشهيد محمد شومان – قرية أم عزام –القصاصين الجديدة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الغربية
1. عبد الله العاصي – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف دمياط
2. قنديل السرو – إدارة الزرقا
مديرية أوقاف الشرقية
3. الكبير – الزرزورية ( عزبة بدوي ) أبو كبير
مديرية أوقاف المنيا
4. الرحمن زرابي الزهارنة – مركز دير مواس
مديرية أوقاف بني سويف
5. الصفا – عزبة محمود – منشأة سليمان – سمسطا