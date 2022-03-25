شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى قيادات الدعوة بالشرقية اليوم.. وافتتاح 5 مساجد بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زيارة اليوم الجمعة إلى محافظة الشرقية، حيث يلتقى قيادات الدعوة بالمحافظة بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وذلك في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، كما يفتتحا مسجد الحاج عبد الرازق بقرية شبرا صورة مركز ديرب نجم ، وذلك في إطار افتتاح عدد خمسة مساجد بمحافظة الشرقية .

ويؤدى الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية أوقاف الشرقية خطبة الجمعة اليوم بعنوان "التكافل المجتمعي .. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا" ، بمسجد الحاج عبدالرازق - بقرية شبرا صورة - مركز ديرب نجم – بمحافظة الشرقية.

وفى سياق متصل تفتتح مديريات الأوقاف اليوم ، 64 مسجدًا منها 59 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 5 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 777 مسجدًا ، منها 658 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و119 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. محمد عبد اللطيف - أبو بشت - مغاغة

2. النور – قرية برمشا - العدوة

3. موسى علي – جبل الطير - سمالوط

4. المرحوم عبد علي – قرية السلام – بني مزار

5. الحاج ناجح – الجرنوس – بني مزار

6. آل هارون – كفر الصالحين – برطباط - مغاغة

7. العبارة – قرية شارونه - مغاغة

مديرية أوقاف بني سويف

8. التقوى البحري – عزبة تلت الفشن

9. الساحل – قرية الرياض - ناصر

10. الكبير – الدوية – مركز بني سويف

11. الرحمن – تل النيروز شرق النيل – بندر بني سويف

12. بلال بن رباح – بني حلة - سمسطا

مديرية أوقاف أسيوط

13. الوحدة الصحية – منفلوط – بني رافع

14. المرحوم فتحي عبد الراضي - مساره– ديروط

15. أولاد سلامة قصر حيدر – مركز ديروط

16. علي بن أبي طالب – بني مجد - منفلوط

17. النور المغربي – جزيرة البداري

18. الجبانة – بني رافع - منفلوط

19. الدبايبة – منفلوط – بني رافع

مديرية أوقاف البحيرة

20. المنصور – العوجا - دمنهور

21. عزبة بقوش – بسنتواي – أبو حمص

22. عزبة حاتم – نديبة - دمنهور

23. عزبة أبو طاهر – البرنوجي - دمنهور

24. حسن عمران – كوم الزقة – أبو حمص

25. الحناوي – شمال التحرير – أبو المطامير

26. خالد حسانين – كوم دفشو – كفر الدوار

27. الرحمن الشرقي بكوم الزرقة – بطورس – أبو حمص ثان

28. الحليوي أبو وافية - الدلنجات

29. عزبة مفتاح – المسين - الدلنجات

30. الرحمة المنشية الجديدة – أبو المطامير

31. شرارة – عزبة شرارة – الطود- مركز كوم حمادة

32. كسوتيه - الحلاوجة – أبو المطامير

33. الرحمن – قرية حسن علام – أبو المطامير

مديرية أوقاف الدقهلية

34. الرحمة – بانوب - نبروه

35. يونس صبري – الروضة - السنبلاوين

36. علي الأرفع ( أبو رويفع ) – قرية ميت يعيش – مركز ميت غمر

37. مسجد عزبة ديرب – عزبة ديرب – مركز دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج

38. التوحيد – الشيخ شاهين – أولاد يحيى بحري – شمال دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية

39. أبو العزم الجوسق - بلبيس

40. الشهيد محمد طلعت نعمان – ديرب نجم - فرغان

41. الكبير- قرية السحايرة – ديرب نجم

42. الحاج عبد الرازق – شبرا صورة – مركز ديرب نجم

مديرية أوقاف الجيزة

43. خطاب – الشوبك الغربي – البدرشين

مديرية أوقاف المنوفية

44. أبو بكر الصديق – الحوافنة الحامول- مركز سرس الليان

مديرية أوقاف أسوان

45. الرزاق الكريم – عنيبة

46. التقوى جعفر الصادق- سلوا

مديرية أوقاف دمياط

47. الأحمدي – السنانية – كفر البطيخ

مديرية أوقاف مطروح

48. عباد الرحمن – المثاني - عزبة تجمع أولاد عبد الكريم

مديرية أوقاف قنا

49. خالد بن الوليد القديم – حجازة قبلي – قوص

50. نجع العميش – الشعراني – مركز قوص

51. الفتح – الكروين – الأشراف - قنا

مديرية أوقاف القليوبية

52. عبد العزيز هندي – اسنيت – كفر شكر

53. الرحمة – عرب جهينة – شبين شرق

54. النور – عزبة أبو جاد – كفر منصور - برشوم

مديرية أوقاف الغربية

55. المراسي – مركز بسيون

56. الرحمة – الدرملي - قطور

57. الكبير – الريانية - قطور

مديرية أوقاف الإسماعيلية

58. الرحمة – المرزوقية – القصاصين الجديدة

59. الشهيد محمد شومان – قرية أم عزام –القصاصين الجديدة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الغربية

1. عبد الله العاصي – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف دمياط

2. قنديل السرو – إدارة الزرقا

مديرية أوقاف الشرقية

3. الكبير – الزرزورية ( عزبة بدوي ) أبو كبير

مديرية أوقاف المنيا

4. الرحمن زرابي الزهارنة – مركز دير مواس

مديرية أوقاف بني سويف

5. الصفا – عزبة محمود – منشأة سليمان – سمسطا