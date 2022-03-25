شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 25/3/2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، باردا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا على شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ومناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى 3.