شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إطلاق حوار وطنى للمناخ غدا من مدينة شرم الشيخ لرفع الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه سيتم اطلاق الحوار الوطنى للمناخ غدا الجمعة من مدينة السلام شرم الشيخ، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر هو داعم كبير للقطاع البيئي التنموي، سواء في الموضوعات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ أو صون التنوع البيولوجي.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الوزارة تسعى لامتداد شراكتها في دعم ملف تغير المناخ من خلال ترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى حزمة من المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف، مؤكده تزايد اهتمام شركاء التنمية بتوطيد التعاون، خاصة في مجال تكنولوجيا الغاز الحيوي ووحدات البيوجاز، مشيرة إلى أن التعاون في إطلاق الحوار الوطني للمناخ، يتضمن إشراك المجتمع المصري بمختلف شرائحه في قضية التغير المناخى برفع الوعي بها، ومدى ارتباطها بجودة الحياة، والممارسات السلبية والإيجابية لمواجهتها، ليكون إعداد داخلي على مستوى الدولة للمجتمع ، كما أن البرنامج يعد شريكا في الجهود العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد كانت أعلنت خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، أن توجهات القيادة السياسية وجهت في الملف البيئي بالسير في مسارين علي التوازي أولهما معالجة مشاكل الماضي قدر المستطاع مع تغيير فكر النشء الحديث، مشيرة إلي أن شهر مارس سيشهد إطلاق الحوار الوطني للمناخ والتغيرات المناخية بحملات توعيه علي مستوي المحافظات ويوجه لجميع الفئات.