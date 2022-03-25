شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى مدرس بالأكاديمية البحرية الأمريكية يحصل على منحة بعد تطوير الأطراف الصناعية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال مداخلة الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى، أن المادة تساعد على وضع طرف صناعى، ويتم طباعة مسارات النحاس أو الفضة، وتستطيع القراءة من الطرف أى قراءات زيادة تساعد على الإحساس بالحرارة ونبضات الضغط والقلب وتجعل الاستجابة أعلى بكثير.
وتابع أن الجهاز جيد وتم إنتاجه منذ 5 سنوات، ويوجد 10 أجهزة فقط حول العالم، وهناك جولة مكوكية حول العالم لاكتشاف ما هو مطور فى هذا التطبيق، مضيفا أن الجاهز الحديث يتم القدرة على طباعة مواد بها صفات ممغنطة كمثل الحديد والنيكل، وساعد على تطوير الأطراف، ومن الممكن فى المستقبل يمكن أن يتم طباعة الطائرة ولا نحتاج إلى مصانع كبرى لإنتاج الطائرات أو الأجهزة الحديثة.