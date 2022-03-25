شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى مدرس بالأكاديمية البحرية الأمريكية يحصل على منحة بعد تطوير الأطراف الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حاتم البدويهي، أصغر مدرس في الأكاديمية البحرية الأمريكية والمصري الوحيد الحاصل على منحة بقيمة 660 ألف دولار، إنه حصل على المنحة بعد اكتشاف جهاز بحثى بتكنولوجيا حديثة، ويعمل بدلا من بلاستيك يتم طباعته، ولكن يعطى الفرصة لتصميم المادة بالصفات التى تساعد على كشف الصورة عن طريق رزاز وتستخدم هذا فى تطبيقات الهندسة الطبية.

وأضاف خلال مداخلة الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى، أن المادة تساعد على وضع طرف صناعى، ويتم طباعة مسارات النحاس أو الفضة، وتستطيع القراءة من الطرف أى قراءات زيادة تساعد على الإحساس بالحرارة ونبضات الضغط والقلب وتجعل الاستجابة أعلى بكثير.

وتابع أن الجهاز جيد وتم إنتاجه منذ 5 سنوات، ويوجد 10 أجهزة فقط حول العالم، وهناك جولة مكوكية حول العالم لاكتشاف ما هو مطور فى هذا التطبيق، مضيفا أن الجاهز الحديث يتم القدرة على طباعة مواد بها صفات ممغنطة كمثل الحديد والنيكل، وساعد على تطوير الأطراف، ومن الممكن فى المستقبل يمكن أن يتم طباعة الطائرة ولا نحتاج إلى مصانع كبرى لإنتاج الطائرات أو الأجهزة الحديثة.