لعدم مطابقتهما للمواصفات.. توجيه رسمي بسحب مستحضرين من الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، هذا الأسبوع، منشورين، لسحب تشغيلات محددة من مستحضرين دوائيين لعدم مطابقتهما للمواصفات.

وبحسب منشور رقم 3 لسنة 2022، وجهت الهيئة بضبط وتحريز مستحضر PAN-AMIN G INFUSION (بان أمين جى)، التشغيلة رقم 7J40LA، كونه صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

ويوصف الدواء لبعض مرضى الكلى للتقليل من أعراض زيادة اليوريا في الدم، كفقدان الشهية، واضطراب الذاكرة، والإعياء، والتشنج العضلي.

كما أصدرت الهيئة منشورا حمل رقم 4 لسنة 2022، لضبط وتحريز مستحضر GWNTADERM 1 mg topical cream، التشغيلة رقم 6061043، كون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

وهذا الكريم مضاد حيوي يستخدم لعلاج الالتهابات والأمراض الجلدية والقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض.

وطالبت الهيئة فى منشورها شركات توزيع الأدوية بتجميد الأرصدة الموجودة لديها من المستحضرين وإبلاغ الهيئة بهما.