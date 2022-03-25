عمرو الليثي يحصل على جائزة "ملهم" من اتحاد رواد الأعمال العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

حصل الإعلامي عمرو الليثي على جائزة "ملهم" من اتحاد رواد الأعمال العرب، وأقيمت الاحتفالية ظهر اليوم الخميس بالمتحف القومى للحضارة، تحت شعار "رموز عربية في مصاف المسئولية المجتمعية الرائدة"، لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية "ملهم" التي ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة.

وتم تكريم الليثي وحصوله على جائزة "ملهم" من اتحاد رواد الأعمال العرب، ويُعد الإعلامي المصري الوحيد الحاصل على تلك الجائزة، كما تم تكريم الموسيقار العالمي نادر عباسي خلال الاحتفالية التي أقيمت بحضور نخبة من المبدعين العرب.

ويأتي اختيار الليثي لدوره المهم في مجال الإعلام التنموي والخدمي من خلال برنامج "واحد من الناس" وإسهاماته في مجال الإعلام الخدمي ومد يد العون لعدد كبير من المحتاجين والمرضى وذوي الإعاقة والغارمات والأيتام.

وأعرب الليثي عن سعادته بهذا التكريم وجائزة "ملهم" مشيدًا بأهمية العمل الخدمي والتنموي في خدمة المجتمع ورسالة الإعلام الهادف في خدمة قضايا مجتمعه، كما وجّه الشكر لاتحاد رواد الاعمال العرب على هذا التكريم والاحتفالية، مشيدًا بمتحف الحضارات تلك البقعة التنويرية والثقافية المهمة.