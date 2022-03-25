شاب يغرز سكينا في صدر طفل بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب حياة طفل بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بمقتل طفل بقرية أبورجوان.

وجه العميد أحمد خلف رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب، بسرعة انتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ تنسيقا مع الأدلة الجنائية.

تحريات الرائد محمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين بينت أن شابا في العشرينات اعتدى على طفل يبلغ من العمر نحو ٧ سنوات، بسلاح أبيض فارداه قتيلا بطعنة نافذة في الصدر.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن النقيب محمد جمال برغش معاون مباحث البدرشين، من ضبط المتهم الذي كان يهذي بكلمات غير مفهومة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.