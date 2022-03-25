شكرا لقرائتكم خبر عن ما علاقة تعاطى المخدرات بالعنف.. اعرف التفاصيل بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ فيديو توعوي على الصفحة الرسمية للصندوق "فيس بوك" عن علاقة تعاطى المخدرات بالعنف لدى الشخص المدمن.
يأتى ذلك فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على إطلاق سلسلة من البرامج والفيديوهات التوعوية عن المواد المخدرة وأضرارها.
كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد استعرضت تقريرا عن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، خلال شهر من الفصل الدراسي الحالي ،حيث تم الكشف على 3551 سائق ،وتبين تعاطى 22 سائق ،للمواد المخدرة "حشيش ،ترامادول "، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.