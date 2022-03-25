ما علاقة تعاطى المخدرات بالعنف.. اعرف التفاصيل بالفيديو

يأتى ذلك فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على إطلاق سلسلة من البرامج والفيديوهات التوعوية عن المواد المخدرة وأضرارها.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد استعرضت تقريرا عن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، خلال شهر من الفصل الدراسي الحالي ،حيث تم الكشف على 3551 سائق ،وتبين تعاطى 22 سائق ،للمواد المخدرة "حشيش ،ترامادول "، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

