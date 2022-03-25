شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة حلوان يصنعون نموذج روبوت يمكن تطويره لإجراء العمليات عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الابتكارات المتتابعة لطلاب كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان، نجح طلاب الكلية فى ابتكار نموذج يد روبوت (Robot Hand) يمكن تطويرها لإجراء العمليات الجراحية عن بعد عبر البلاد دون السفر، حيث تقوم يد الروبوت بمحاكاة حركة يد الطبيب عن بعد فى ظل وجود المريض بدولة أخرى، وهو ما يساهم في وصول المرضى لأمهر الجراحين عبر العالم، كما يمكن استخدامه كطرف تعويضي يأخذ الإشارات من المخ.

وجاء هذا الابتكار تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان و الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنسيق الأستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بالكلية، وتكون فريق العمل من الطلاب سلمى رمضان، وعمرو هنداوي من فريق Helwan station تحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى رائد الفريق وأسرة من أجل مصر بكلية الهندسة بحلوان.

ويستطيع الروبوت تطويره للقيام بالعديد من المهام الأخرى في مجال الصناعة والتصميم عبر الدول مثل تشكيل الحديد والصيانة والتصميم في مكان ضيق أو صغير، كما تساهم تقنية Computer vision وباستخدام arduino في إرسال الأوامر من الكاميرا للمجسم من خلال تحديد حركة اليد أمام الكاميرا.